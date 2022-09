vastu tips: పిల్లలు చదువు సమస్యగా ఉందా? ఈ వాస్తుచిట్కాలు పాటించి ఫలితం చూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది తల్లిదండ్రులు, తమ పిల్లలు చదువుకోవాలని ఎన్ని వసతులు కల్పించినా పిల్లలు చదువులో రాణించరు. వారు ఎంత చదివినప్పటికీ, చదువు రాని పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లలు ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయకుండానే పరీక్షలో బాగా రాణిస్తూ ఉంటారు. అయితే పిల్లల చదువు పై ఇంటి వాస్తు నియమాల ప్రభావం ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

vastu tips: ప్రశాంతమైన నిద్ర, మెరుగైన ఆర్ధికస్థితి కావాలా? పడుకునేటప్పుడు ఈ పనులు చెయ్యండి!!



disclaimer: ఈ కథనం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. oneindia దీనిని ధృవీకరించలేదు.

English summary

Vastu Shastra experts say that house Vastu has an effect on children's education, so Vastu tips should be followed. Vastu experts said that what kind of children's study room is suitable for Vastu.