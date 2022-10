vastu tips: ఎంత కష్టపడినా వ్యాపారం లాభాలబాటలో సాగడంలేదా? అయితే ఈ చిట్కాలు మీకోసమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది వ్యాపారులు ఎంత కష్టపడినా ఫలితం ఉండడం లేదని తెగ బాధపడుతూ ఉంటారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లేక, తమ శ్రమ వృధా అవుతుందని దిగులు పడుతూ ఉంటారు. ఎంత కష్టపడినా మెరుగైన ఫలితం రాక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. తాము విక్రయించే వస్తువులు నాణ్యమైనవైనా, ఆశించిన మేర విక్రయాలు జరగక బిజినెస్ సరిగా నడవడం లేదని తీవ్ర మనస్థాపానికి గురవుతూ ఉంటారు. అయితే శక్తి వంచన లేకుండా ఎంత కష్టపడుతున్నా, సరైన ఫలితం రావడం లేదంటే అందుకు వాస్తు దోషాలు కారణమై ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు. ఇక వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం ఎటువంటి వాస్తు దోషాలు వ్యాపారంలో ఆశించిన మేర ఫలితాలు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నాయో తెలుసుకుందాం.

English summary

No matter how hard you work, the business is not profitable? But Vastu Shastra experts say that if you try these simple Vastu tips, you will get better results.