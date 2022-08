vastu tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ చిట్కాలు పాటించండి.. ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వటం ఖాయం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఉంచిన ప్రతిదీ మన జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని కానీ, ప్రతికూల ప్రభావాన్ని గానీ చూపుతుంది. మీరు లక్షల ప్రయత్నాలు చేసినా జీవితంలో విజయం సాధించలేకపోతే, మీరు వాస్తు శాస్త్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రత్యేక చిట్కాలను పాటించవచ్చు. ఈ వాస్తు నివారణలన్నీ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. వాస్తు ప్రకారం, నిద్రపోయే ముందు కొన్ని పనులు చేయడంవల్ల ఇంట్లో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు వస్తుంది. అంతేకాదు కనక వర్షం కురుస్తుంది. డబ్బుకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఉంటుంది.

English summary

Before going to bed at night, a bucket filled with water should be kept in the kitchen, and a bucket full of water should be kept in the bathroom, and if you keep a lamp at the main entrance of the house and follow the tips, you are sure to become rich.