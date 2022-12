Vastu tips: అదృష్టంతో పాటు సంపద కోసం ఈ వాస్తు నియమాలు పాటించండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇంటిని నిర్మించుకోవడం ఎంత అవసరమో, అదేవిధంగా ఇంట్లో వాస్తు నియమాలను పాటించడం కూడా అంతే అవసరం. వాస్తు శాస్త్రం సూచించిన కొన్ని నియమాలను పాటించడం వల్ల జీవితంలో అన్ని సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వాస్తు నియమాలు పాటిస్తే సంతోషంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు అదృష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో మనం పాటించాల్సిన వాస్తు నియమాలు ఏంటి? ఒకవేళ మన ఇంట్లో మనకు తెలియకుండా ఏమైనా వాస్తు దోషాలు ఉంటే వాటికి చక్కని పరిష్కారం ఏమిటి? అదృష్టం కోసం మన ఇంట్లో చేయాల్సిన పనులు ఏమిటి? వంటి విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

For good luck and wealth to follow Vastu rules such as keeping the house free of webs, keeping east and north directions clean, removing dry plants, and not placing weights in the north-east.