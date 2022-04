vastu tips: ఇంటి శుభ్రతకు వాస్తు.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీ ఇంట్లోనే మహాలక్ష్మి నివాసం!!

Feature

వాస్తు శాస్త్రంలో రోజువారీ జీవితంలో శుభ్రతకు పెద్దపీట వేయబడింది. వాస్తు శాస్త్రంలో శుభ్రత కు సంబంధించి అనేక విషయాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. ఇల్లు శుభ్రంగా లేకుంటే దరిద్ర లక్ష్మి తాండవిస్తుంది అని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా, అలాగే వాస్తు శాస్త్రంలో సూచించిన అనేక అంశాలను అనుసరించడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Architectural rules must be followed for the cleanliness of the house. Mahalakshmi's abode will be in your house if you follow the architectural tips in keeping the house clean. Your house will be weighed down with money.