vastu tips: ఇంట్లో నెమలి ఈకలు.. సంతోషంగా భార్యాభర్తలు; ఉండవిక కష్టాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది చిన్నప్పుడు పుస్తకాలలో నెమలి ఈకలు పెట్టుకుంటే మంచిదని, చదువు బాగా వస్తుందని పుస్తకాలలో నెమలి ఈకలను పెట్టుకునేవారు. తెలిసీ తెలియక చిన్నపిల్లలు చేసినా అది నిజం అని చెప్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు. నిజంగానే నెమలి ఈకలు మంచి చేస్తాయని, ప్రతికూల శక్తులను దూరం చేసి, అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి అని చాలామందికి తెలీదు. అయితే వాస్తు శాస్త్రం నెమలి ఈకలకు సంబంధించి అనేక ముఖ్యమైన విషయాలను వెల్లడించింది.

English summary

Vastu Shastra experts say that if you put peacock feathers in your house, you will get protection from negative forces, your financial status will improve, you will have a happy husband and wife, and your children will study well.