vastu tips: భార్యాభర్తలు ఒకే ప్లేటులో భోజనం చేస్తున్నారా? అయితే కుటుంబంలో కలహాలు; కారణమిదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన జీవన శైలిపై కూడా వాస్తు ప్రభావం ఉంటుంది. గృహ నిర్మాణం, ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువులతో పాటుగా, మనం చేసే పనులు, మనం పడుకునే విధానం, మనం భోజనం చేసే పద్ధతి అనేక అంశాలు వాస్తు ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే భోజనం చేసే సమయంలో శబ్దం చేయకూడదని, చేతి వేళ్ళు నాకకూడదని, భోజనాన్ని ప్లేట్ లో వదిలేసి పడెయ్యకూడదని, భోజనం చేస్తున్న వారి ప్లేటు లాగకూడదని ఇలా అనేక అంశాలు తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒకే ప్లేట్ లో భార్య భర్తలు భోజనం చేయొచ్చా? చేయకూడదా అనే అంశం గురించి వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో తెలుసుకుందాం.

vastu tips: అదృష్టాన్ని తెచ్చే ఈ మూడు వస్తువులతో ఇల్లు అలంకరించండి.. లక్ పరీక్షించుకోండి!!

English summary

Husband and wife eating on the same plate? But Vastu Shastra experts say that there is a risk of conflict in the family and eating with the family will bring happiness at home.