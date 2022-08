vastu tips: ఉత్తర దిశలో ఈ వస్తువులు పెడితే డబ్బే డబ్బు.. జీవితంలో అద్భుతాలే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది డబ్బులు సంపాదించి ఆ డబ్బులు నిలవడం లేదని, అనుకోని ఖర్చులు వచ్చి పడుతున్నాయని బాధపడుతూ ఉంటారు. అంతేకాదు ఎంత కష్టపడినా లక్ష్మీదేవి కటాక్షం దొరకడం లేదని తెగ దిగులు పడుతూ ఉంటారు. అటువంటి వారు ఉత్తరం వైపు వాస్తు దోషాలు లేకుండా చూసుకుంటే తగిన ఫలితాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే చాలామంది ఇంటిని వాస్తు ప్రకారం కట్టుకున్నప్పటికీ, ఇంట్లో పెట్టుకున్న వస్తువులకు వాస్తు నియమాలను పాటించరు. అలా వాస్తు నియమాలను వస్తువుల విషయంలో పాటించకపోవడం వల్లే ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

North is ruled by Kubera. Vastu Shastra experts say that if money, jewelry and important documents related to property are placed in such north direction, they will be rich and their life will wonderful.