vastu tips: దేవుడికి నైవేద్యం విషయంలో ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? అయితే ఇంటికి దురదృష్టం!!

oi-Dr Veena Srinivas

భారతీయ సంస్కృతిలో భగవంతుని పూజలో ముఖ్యమైనది, అతి పవిత్రమైనది దేవునికి నైవేద్యం సమర్పించడం. భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పించడం వల్ల భగవంతుడు సంతోషిస్తాడని, తన భక్తులకు సంతోషాన్ని, శ్రేయస్సును ప్రసాదిస్తాడని హిందువులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అయితే భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పించే విషయంలో కూడా వాస్తు నిబంధనలు పాటించాలి. ఆ నిబంధనలు పాటించకుంటే ఇంట్లో కష్టాలు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదని అంటున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు. దేవునికి సమర్పించాల్సిన నైవేద్యాలకు సంబంధించిన నియమాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం

Making mistakes in offering naivedyam to God? Vastu Shastra experts warn that misfortune will come to the house if Vastu rules are not followed.