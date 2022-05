vastu tips: ఇంట్లో పూజగదికి వాస్తు.. నియమాలు పాటించకుంటే అన్నీ సమస్యలే!!

Feature

Dr Veena Srinivas

ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు చిట్కాలు ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఇంట్లో దేవుని మందిరం నిర్మించడానికి, పూజగది ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వాస్తు చిట్కాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో దేవుని గది పరమ పవిత్రమైన స్థానంగా చెప్తున్నారు. పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇచ్చి ఇంట్లో ఉన్న వారంతా సంతోషంగా జీవించటానికి పూజగది ఎంతో ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటుంది.

English summary

pooja room plays a major role in the house's peace. Architects say that if the rules of architecture are not followed in the case of worship, problems will suffer.