vastu tips: వర్షాకాలంలో ఇళ్ళల్లో చిరాకుగా ఉంటుందా.. ఆహ్లాదానికి సింపుల్ చిట్కాలు ఇవే!!

వర్షాకాలంలో వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను ఆధారంగా చేసిన పలు సూచనలు పాటిస్తే ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయని, అనారోగ్యం బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడానికి వీలవుతుందని పలువురు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సీజన్‌లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. వర్షాకాలంలో పైకప్పు లీకేజీలు, గోడలలో పగుళ్లు, మూలల్లో కారడం, కీటకాల భయం మరియు హానికరమైన దోమల వంటి కొన్ని సవాళ్లు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. వర్షాలవల్ల నీరు నిలిచిపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి వర్షాకాలంలో ప్రతికూలతను తొలగించి సానుకూల వాతావరణం సృష్టించడం కోసం కొన్ని సూచనలు చేయబడ్డాయి.

There are problems in houses during rainy season. Rains also cause many diseases due to humidity in the houses. That's why if you follow these simple tips, you can enjoy even in the rainy season.