Vastu tips: ఈ వాస్తు చిట్కాలు పాటిస్తే హాయిగా నిద్ర; మంచి సంపాదన కూడా!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఇల్లు ఎంత వాస్తు నియమాల ప్రకారం కట్టుకున్నప్పటికీ, ఇంట్లో వాస్తు నియమాల ప్రకారం కొన్ని పద్ధతులను పాటించకపోతే ఆ ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు ఉండవు. ఆ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రశాంతమైన నిద్ర కూడా ఉండదు. తరచుగా నిద్రలో మేల్కొనడం, ఆందోళన చెందడం, సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడం వంటి అనేక సమస్యలకు వాస్తు సరిగా లేకపోవడమే కారణమని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక అటువంటి వారు చిన్న చిన్న వాస్తు చిట్కాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu experts say that if you follow some Vastu tips in the bedroom for healthy, peaceful sleep, you will get good sleep and your income will also increase.