vastu tips: నైరుతి అభిముఖంగా ఇల్లు.. ఈ వాస్తు నివారణలతో ఇకపై అశుభం కాదు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూ ధర్మంలో వాస్తు శాస్త్రానికి తనదైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒక స్థలానికి కానీ, ఇంటికి కానీ వాస్తు కచ్చితంగా ఉండాలి. వాస్తు లేకపోతే ఆ స్థల యజమాని లేదా గృహస్తు తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాస్తు విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం. వాస్తు సంబంధిత సమస్యలు ఇళ్లలో ఉంటే అనేక అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఎంత కష్టపడినా పురోగతి లేకపోవడం వంటి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే వాస్తు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు కచ్చితంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

English summary

South-west facing house is said to be inauspicious. But with these Vastu remedies, we can make it favorable with small Vastu tips.