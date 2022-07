Vastu tips: ఇంటికి వాస్తు బాగున్నా కలిసిరావటం లేదా? అయితే పరిసరాలవాస్తు చెక్ చేసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు లో గృహాన్ని నిర్మించుకున్నా, పరిసరాల వాస్తు కూడా సరిగా ఉంటేనే ఫలితం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంటికి వాస్తు ఎంత ముఖ్యమో ఇంటి పరిసరాల వాస్తు కూడా అంతే ముఖ్యం. వాస్తులో పరిసరాల వాస్తు కు అంతటి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒక్కోసారి గృహవాస్తు పక్కాగా నిర్మించుకున్నప్పటికీ పరిసరాల వాస్తు సరిగా లేకపోతే ఆ ఇంట్లో నివసించే వారు ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడం కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కడైనా ఇంటికి నిర్మించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంటి స్థలం తో పాటుగా, పరిసరాల వాస్తు కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు

English summary

Vastu of the house as well as Vastu of surroundings should be good. Then the family lives happily. If the house has Vaastu but the surrounding area does not have Vaastu, and if the house and surroundings do not have Vaastu damage will occur.