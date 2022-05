Vastu tips: ఇంట్లో డబ్బులు పుష్కలంగా ఉండాలంటే వంటింట్లో ఎప్పటికీ ఉండాల్సిన వస్తువులు ఇవే!!

Feature

జీవితం పైన వాస్తు ప్రభావం ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్రం పదే పదే చెబుతోంది. ఇక గృహ నిర్మాణంలో వాస్తు దోషాలు ఉన్నా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. గృహనిర్మాణంలో ముఖ్యంగా వంటగదిలో, వంట గదిలో ఉండాల్సిన వస్తువులు విషయంలోనూ వాస్తు నియమాలు పాటిస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో తాండవిస్తుంది అని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల విశ్వాసం. వంటగది వాస్తు దోషంగా ఉంటే, ఆ స్థలంలో నివసించే వారు అభివృద్ధి చెందలేరు. అంతేకాదు ఆ ప్రదేశంలో మహాలక్ష్మి రాక ఉండదు, దాని కారణంగా డబ్బుకు కొరత ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది.

Architecture says that salt, turmeric, rice and wheat flour are the things that should always be in the kitchen if you want to have plenty of money at home.