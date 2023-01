vastu tips: ఇంట్లోని ఈ భాగాలు రాహువుకు సంబంధించినవి, చిన్న దోషమున్నా సర్వ నాశనమే!!

ఇంట్లోని కొన్ని భాగాలు రాహువుకు సంబంధించినవిగా ఉంటాయని, వాటిలో చిన్న దోషమున్నా సర్వ నాశనమే జరుగుతుందని చెప్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు.

oi-Dr Veena Srinivas

నవగ్రహాలలో రాహు గ్రహం అత్యంత కీలకమైన గ్రహం. ప్రతి మనిషి వారి జాతకంలోని రాహు కేతువుల స్థానాలను బట్టి, రాహు కేతువుల స్థితిని బట్టి వారి జాతక ఫలం ఏ విధంగా ఉంటుందో చెబుతారు. ఇక రాహు గ్రహ ప్రభావం ఇంట్లో కూడా అనేక భాగాలపైన ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద వాస్తు దోషాలకు రాహు గ్రహ ప్రభావం కారణమవుతుంది. అసలు రాహువు ఎవరు? రాహువు కు సంబంధించిన ఇంటి వాస్తు దోషాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అవి ఎటువంటి ఫలితాలను, దుష్ప్రభావాలను కలిగిస్తాయి? వంటి అనేక విషయాలను ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

The south-west part of the house, toilets and stairs are related to Rahu. Experts in Vastu Shastra say that if there are any defects in these, then all will be destroyed.