vastu tips: భార్యాభర్తల ప్రేమ బలపడాలంటే బెడ్ రూమ్ లో మీరు చెయ్యాల్సింది ఇదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

భార్య భర్తలు సంతోషంగా జీవించాలి అనుకుంటారు. ప్రేమానురాగాలతో దాంపత్యం చేయాలి అనుకుంటారు. అయితే భార్యాభర్తల మధ్య ఊహించని విధంగా గొడవలు జరుగుతుంటే, ఎప్పుడూ భార్యాభర్తల దాంపత్య జీవితం సుఖంగా లేకుంటే ఆ ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఉన్నాయని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఉన్నప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు వెల్లి విరుస్తాయి. అలా కాకుండా ప్రతికూల శక్తులు ఉంటే పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న వాటికి గొడవపడటం, మానసికంగా కృంగిపోవడం వంటి అనేక ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఇంట్లో ఉండే వాస్తు దోషాలు వైవాహిక జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉండాలంటే కొన్ని సులభమైన వాస్తు చిట్కాలను పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు వాస్తు శాస్త్రం నిపుణులు.

English summary

If a married couple does not follow Vastu rules, there will be conflicts between the couple. If you follow small Vastu tips, then love will grow between husband and wife, according to Vastu experts.