vastu tips: మామిడితో ఐశ్వర్యం; వాస్తు దోష నివారణలో మామిడిచెట్టు మహిమ ఇంతింత కాదయా?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి వ్యక్తి తన ఇంట్లో ఆనందం మరియు శాంతిని కోరుకుంటాడు. దీనికోసం వ్యక్తులు అహర్నిశలు కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పనులు చేయకపోతే ఈ కష్టమంతా చెడిపోతుంది. మన ఇంట్లో ఉండే వాస్తు దోషాల వల్ల ఊహించని అనర్ధాలు జరుగుతాయి. ఇంట్లో సరైన వాస్తు ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఇక ఇంట్లో సరైన వాస్తు లేనివారు అత్యంత మహిమాన్వితమైన మామిడితో వాస్తు దోషాలు తొలగించుకోవచ్చునని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts say that wealth is obtained with mango trees. Mango trees are also said to be important in solving Vastu defects.