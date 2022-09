Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఇంటి నిర్మాణానికి వాస్తు ఏ విధంగా అవసరమో, అదేవిధంగా ప్రతి ఇంట్లో నీటి వనరులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కూడా వాస్తు అంతే అవసరం. ప్రతి ఇంట్లోనూ నీటి వసతి కచ్చితంగా ఉండాలి. నీటి సౌకర్యం లేని ఇంట్లో జీవించడం కష్టంగా మారుతుంది. కాబట్టి నీటి వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఇళ్లల్లో బోర్లను వేసుకుంటారు. బోర్‌వెల్ ద్వారా ఇంటికి కావలసిన నీటి సదుపాయాన్ని కల్పించుకున్నారు. అయితే ఈ బోర్ వెల్ ను ఏర్పాటు చేయడం కూడా వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం చేయాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

English summary

There are vastu rules for water sources in houses. According to Vastu, Vastu Shastra experts say that borewell should not be constructed in South-West, South, North-West or West directions.