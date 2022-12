Vastu tips: ఈ వీధిపోటు ఉంటే గొర్రెతోక బెత్తెడన్నట్టే జీవితం.. అన్నీ అపజయాలే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వీధిపోటుకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ఇప్పటికే తెలుసుకున్నాం. కొన్ని వీధిపోట్లు, ఆయా స్థలాలలో ఇల్లు కట్టుకునే గృహస్థులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరుస్తాయని చెప్పుకున్నాం. ముఖ్యంగా తూర్పు ఈశాన్యం వీధిపోటు, ఉత్తర ఈశాన్యం వీధిపోటు, పశ్చిమ వాయువ్యం వీధిపోటు, దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధి పోటు ఉన్న స్థలాలను నిశ్చింతగా కొనుగోలు చేయవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక కొనుగోలు చెయ్యకూడని కొన్ని వీధి పోట్లు గురించి కూడా వాస్తు శాస్త్రంలో వివరించారు.

vastu tips: ప్రహరీ గోడలలో ఈ వాస్తు దోషాలుంటే తీవ్ర ఆర్ధిక నష్టాలు!!

English summary

Experts in Vastu Shastra say If there is a West South West Veedhipotu to a place or house then life will be a failure. This veedhipotu mostly affects men in the house.