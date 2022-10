vastu tips: ఇంటికి గుమ్మడికాయ కట్టకపోతే ఏమవుతుంది? నేరుగా అది ఇంట్లోనే తిష్ట వేస్తుంది!!

Feature

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి నిర్మించుకోవడం ఇంట్లో వస్తువులను పెట్టుకోవడం ఎంత అవసరమో? వాస్తు నియమాలను పాటించడం కూడా అంతే అవసరమని అనేక సందర్భాలలో తెలుసుకున్నాం. ఇక వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి ముందు గుమ్మడికాయ ను ఎందుకు కట్టుకోవాలి? ఎప్పుడు కట్టుకోవాలి? అసలు గుమ్మడికాయ కట్టుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? గుమ్మడికాయ కట్టకపోతే జరిగే నష్టమేంటి? అనే అనేక విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

What happens if you don't build a pumpkin at home? It is said that direct negative energy creates evil in the house. That is why it is advised to make a pumpkin at home.