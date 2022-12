vastu tips: ఇంటిద్వారాలు, గేట్లు ఉచ్ఛస్థానాలలోనే ఎందుకు పెడతారు? అసలీ ఉచ్ఛ- నీచ స్థానాలేంటి?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వాస్తు నియమాలను అనుసరించి ఇంటిని ఏ విధంగా అయితే నిర్మించుకుంటామో, అదేవిధంగా ఇంటి లోపల పెట్టే ద్వారాలు, గేట్ల విషయంలో కూడా వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. మనం ప్రధానంగా గమనిస్తే గేట్లు చాలా ఇళ్లకు తూర్పువైపున ఈశాన్యం భాగానికి దగ్గరగా ఉంటాయి. అలా ఎందుకు ఉంటాయి. అసలు గేట్లు, ద్వారాలు పెట్టే విషయంలో ఉన్న వాస్తు నియమాలు ఏమిటి అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

Entrance gates and doors should be placed in the high positions. If so, walking in that direction will bring prosperity to the family. Erroneously installing gates and doors in bad locations, low positions will cause damage. Let's know that in detail.