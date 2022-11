vastu tips: ఇంట్లో తులసిమొక్కను పూజిస్తున్నారా? అయితే ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం మహా లక్ష్మీ స్వరూపమైన తులసి చెట్టును హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇక ముఖ్యంగా కార్తీకమాసంలో తులసి చెట్టును చాలా ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. తులసి పూజ చేస్తే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలుగుతుందని, మహిళలు ముత్తయిదువులు గా జీవిస్తారని హిందువులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. అయితే ఇంట్లో తులసి మొక్కను పూజించేవారు అనేక ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాలని, తులసి మొక్కను నాటడం లోనూ, తులసి మొక్కను పూజించటంలోనూ, వాస్తు నియమాలను పాటించాలని వాస్తు శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

Worshiping Tulsi plant at home? But in which direction? When to put? One must know important things related to Tulsi Puja, rules like how to worship.