vastu tips: గబ్బిలం ఇంట్లోకి వస్తే ఏం జరుగుతుంది? శుభమా.. అశుభమా.. తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూ సంప్రదాయంలో, ఆచార వ్యవహారాలలో అనేక విశ్వాసాలు ఉంటాయి. బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు పిల్లి ఎదురైతే అపశకునం అని, కుక్క ఏడవకూడదు అని, ఇక గబ్బిలాలు ఇళ్ళలోకి రాకూడదు అని ఇలా అనేక విశ్వాసాలు ఉంటాయి. మన ఇంట్లోకి ఏదైనా ఒక జంతువు గాని పక్షి గాని ఆకస్మాత్తుగా వస్తే దానికి సంబంధించి ఏదో భవిష్యత్ పరిణామాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇక అటువంటి వాటిలో గబ్బిలం ఒకటి. అయితే కొంతమంది ఇంటికి గబ్బిలం రావడాన్ని చాలా శుభసూచకంగా పరిగణిస్తారు. అయితే ఎక్కువ మంది అశుభ సూచకంగా, చాలా డేంజర్ గా భావిస్తారు.

English summary

Many people say that it is ominous if a bat enters the house. It is said that if a bat comes, turmeric water should be sprinkled in the house and guggilum should be smoked. It is said that never kill a bat even by mistake.