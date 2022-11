Karthika masam: కార్తీక గోపాష్టమి నేడే; విశిష్టత.. గోవులను పూజిస్తే కలిగే అద్భుత ఫలితమిదే!!

Jyotishyam

oi-Dr Veena Srinivas

కార్తీకమాసంలో విశిష్టంగా భావించే రోజులలో గోపాష్టమి ఒకటి. నేడు కార్తీక మాసంలో భక్తులు విశేషంగా శ్రీకృష్ణుడిని, గోవులను పూజించే గోపాష్టమి పండుగ. గోపాష్టమి కార్తీక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో ఎనిమిదవ రోజున వస్తుంది. ఈ రోజున గోవులను విశేషంగా పూజలు చేస్తారు. హిందూ సంస్కృతిలో ఆవులను గోమాత గా పిలుస్తారు. హిందూ సంస్కృతిలో ఆవులను దేవతలే పూజిస్తారు. గోమాతను పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించినట్లే అని భావిస్తారు. ఇక అటువంటి గోవులను పూజించే అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ గోపాష్టమి నేడు

English summary

Today is Gopashtami which is considered special in the month of Karthika. Today, devotees say that if they worship Lord Krishna and cows, all their sins will be removed.