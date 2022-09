రాబోయే ఎన్నికలు చంద్రబాబుకన్నా వీరికే అత్యంత కీలకం!!

Anantapur

oi-Garikapati Rajesh

జేసీ దివాక‌ర్‌రెడ్డి, జేసీ ప్ర‌భాకర్‌రెడ్డి అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియ‌నివారుండ‌రు. ఉన్న‌ది ఉన్న‌ట్లుగా కుండ‌బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన‌ట్లు మాట్లాడ‌తారు. మ‌న‌సులో ఒక‌టి, బ‌య‌ట‌కు ఒక‌టి మాట్లాడ‌రు. పార్టీలో అయినా అంతే.. మీడియా ముందైనా అంతే. ప్ర‌స్తుతం వీరు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో అనంత‌పురం, తాడిప‌త్రి నుంచి త‌మ వార‌సులను రంగంలోకి దించి భంగ‌ప‌డ్డారు. ఎలాగైనా ఈసారి విజ‌యం సాధించి త‌మ పేరును నిల‌బెట్టుకోవ‌డంతోపాటు వారసులకు రాజ‌కీయ వార‌స‌త్వాన్ని అందివ్వాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్నారు.

English summary

JC Diwakar Reddy and JC Prabhakar Reddy are unknown in two Telugu states.It is said that the pot is beaten as it is.