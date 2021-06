ఏపీ మండలిలో 8 ఎమ్మెల్సీలు ఖాళీ-అయినా ఎన్నికల్లేవ్‌-వైసీపీకి పరిషత్ దెబ్బ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ శాసనమండలిలో స్ధానిక సంస్ధల కోటా కింద గతంలో ఎన్నికైన 8 మంది ఎమ్మెల్సీలు ఇవాళ పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు. ఇందులో ఏడుగురు టీడీపీ సభ్యులు కాగా.. ఒకరు వైసీపీ సభ్యుడు. వీరితో పాటు గతంలో ఖాళీ అయిన మరో ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీల్ని కలుపుకుని మొత్తం 11 స్ధానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ఎన్నికలు వెంటనే జరిగే అవకాశాలు లేవు. ఇందుకు కారణం ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు రద్దు కావడమే. ఈ ఎన్నికలు జరిగే వరకూ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు నిర్వహించే పరిస్ధితి లేదు.

English summary

8 mlc seats to be vacant in andhrapradesh legislative council today. but due to high court verdict on cancellation of mptc and zptc elections, the polls will not be conducted immediately.