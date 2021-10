జగనయ్యా.. కాపాడు; వైసీపీ ఎమ్మెల్యే విడదల రజినీపై సంచలన ఆరోపణలతో ఓ కుటుంబం సెల్ఫీ వీడియో

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిలకలూరిపేట ఎమ్మెల్యే విడదల రజినిపై ఓ కుటుంబం తీసిన సెల్ఫీ వీడియో ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతోంది. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని వేడుకుంటూ ఎడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం గ్రామానికి చెందిన ఓ కుటుంబం సెల్ఫీ వీడియో తీసి తమను కాపాడాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. స్థానిక చిలకలూరిపేట ఎమ్మెల్యే విడదల రజిని పట్టించుకోవటం లేదని, తమకు ప్రాణ హాని ఉందని వారు ఆ సెల్ఫీ వీడియోలో లబో దిబో మన్నారు.

English summary

A family selfie video requesting AP CM Jagan to save them, and made allegations against Chilakaluripet MLA Vidala Rajini has now become a sensation. They said they would commit suicide if their problem was not solved.