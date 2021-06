ఖతర్నాక్ క్రైమ్ కథ : భార్యను చంపి సూట్ కేస్ లో కుక్కి కాల్చేసి, డెల్టా ప్లస్ తో చనిపోయిందని చెప్పిన భర్త !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుపతిలో ఓ భర్త భార్యను దారుణంగా హతమార్చి, గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తగలబెట్టి, తన భార్య డెల్టా ప్లస్ కరోనా వైరస్ తో బాధపడుతూ మృతి చెందిందని, తనకు మృతదేహాన్ని కూడా ఇవ్వకుండా, ఆసుపత్రి వర్గాలు మృతదేహాన్ని దహనం చేసినట్లుగా కట్టుకథ అల్లాడు. హైదరాబాదులో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న భార్యను హతమార్చిన సదరు నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.

English summary

A man killed his wife, stuffed her body in a suitcase and set it on fire in SVRR hospital premises in tirupati. He lied to his family and in-laws that his wife succumbed to the Delta Plus variant of Covid-19. but police identified the husband is the accused.