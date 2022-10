జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిని వదలని కేసులు.. టీడీపీకార్యకర్తలతో సహా 13మందిపైనా.. ఆ దాడులే కారణం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పై మరోమారు కేసు నమోదైంది. ఇప్పటికే తాడిపత్రిలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి ఘర్షణలకు కారణంగా మారింది. గతంలోనూ తాడిపత్రి మునిసిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తో పాటు 120 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలపై కె పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా మరోమారు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తో పాటు 13 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.

English summary

Another case has been registered against JC Prabhakar Reddy, Municipal Chairman of Anantapur District Tadipatri. Police have registered cases against JC Prabhakar Reddy and 13 others in connection with the clash between YCP and TDP in Juturu.