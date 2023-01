'కన్నా' నిర్ణయంతో తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్న తెలుగుదేశం?

పొత్తులో భాగంగా తెనాలి నియోజకవర్గాన్ని నాదెండ్ల మనోహర్ కే కేటాయిస్తుండటంతో మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజా చంద్రబాబును కలిశారు.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం-జనసేన పొత్తు పెట్టుకొని పోటీచేయడం ఖాయమని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అధికారికంగా ప్రకటించడమే తరువాయి అని, వారి మధ్య ఎప్పుడోనే సీట్ల పంపకానికి సంబంధించి ఒప్పందం కుదిరిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ గతంలో రెండుసార్లు తెనాలి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించారు. జనసేన తరఫున గత ఎన్నికల్లో పోటీచేసి ఓటమిపాలయ్యారు.

English summary

As part of the alliance, Tenali constituency was allotted to Nadendla Manohar, and former minister Alapati Raja took the guarantee of Guntur West constituency along with Chandrababu.