భూమి గుండ్రంగా ఉన్నట్లు... ఆపార్టీవైపు చూస్తున్న అలీ?

భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. తనచుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడిచుట్టూ తిరుగుతుందని చిన్నప్పుడు సామాన్య శాస్త్రం పాఠాల్లో చదువుకున్నాం. సరిగ్గా ఇదే సూత్రం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో టాప్ కమెడియన్ గా ఉన్న అలీకి కూడా వర్తిస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే తన సన్నిహితుడు, ప్రతి సినిమాలో అవకాశం కల్పించి ప్రోత్సహిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ ను కాదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీవైపు చూశారు.

English summary

He looked towards the YSR Congress party and not his close friend Pawan Kalyan, who is encouraging him in every film.