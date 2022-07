అధికారంలోకి రావాలంటే ఈ 34 నియోజకవర్గాలే కీలకం!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉభ‌య గోదావ‌రి జిల్లాల‌పై రాజ‌కీయ పార్టీల‌కు చెందిన నేత‌ల క‌న్ను ప‌డింది. మొద‌టి నుంచి రాజ‌కీయంగా ఎంతో చైత‌న్య‌వంత‌మైన ఈ రెండు జిల్లాల్లో ప‌ట్టు నిలుపుకుంటే అధికారం ద‌క్కుతుంద‌నేది ఒక సెంటిమెంట్ గా మారిపోయింది. తూర్పుగోదావ‌రి, ప‌శ్చిమ గోదావ‌రి జిల్లాల్లో జ‌ల జ‌ల పారే గోదావ‌రిలా త‌మ పార్టీకి ఓట్లు రావాలంటే.. తమ పార్టీకి రావాలంటూ అన్ని పార్టీల నేత‌లు పోటీప‌డుతున్నారు. ఇప్ప‌టినుంచే ఒక ప్ర‌ణాళిక ప్ర‌కారం ప‌ర్య‌ట‌న‌ల పేరుతో ఆ జిల్లాల‌పై దండెత్తుతున్నారు. త‌మ ప‌ట్టు నిరూపించుకోవడానికి, ఉన్న ప‌ట్టును నిలుపుకోవ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు.

English summary

All the political parties are confident that if they win in Godavari districts, they will be in power.