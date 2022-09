Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబు గ‌తానికి భిన్నంగా రాజ‌కీయం చేస్తున్నారు. చివ‌రి వ‌ర‌కు సీటు విష‌యం తేల్చిచెప్ప‌రంటూ త‌న‌పై ఉన్న విమ‌ర్శ‌ల‌కు స‌మాధానం ఇవ్వ‌డానికా అన్న‌ట్లుగా ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా ఏడాదిన్న‌ర స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ అభ్య‌ర్థుల‌ను ఖరారు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. తనపై ఉన్న మ‌చ్చ‌ను చెరిపివేసుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. ఎన్న‌డూ లేనివిధంగా దూకుడుగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నారు. ఎక్క‌డిక‌క్క‌డ అభ్య‌ర్థుల‌ను ఖ‌రారు చేస్తూ వారికి కావ‌ల్సినంత స‌మ‌యాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు.

There are total 12 constituencies in this Ummadi Prakasam district.It seems that 8 candidates have been finalized so far.