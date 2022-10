రాజమండ్రిలో టెన్షన్.. టెన్షన్..

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజమండ్రిలో వాతావరణమంతా టెన్షన్.. టెన్షన్ గా ఉంది. కారణం.. అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర ప్రవేశంతో ఏం జరగబోతోంది? అనే విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అమరావతినే ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత పరిధిలోని 29 గ్రామాలకు చెందిన రైతులు గత నెల 12వ తేదీన పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. అసెంబ్లీ నుంచి అరసవెల్లిలోని శ్రీ సూర్యనారాయణస్వామి దేవాలయం వరకు 60 రోజులపాటు యాత్ర సాగనుంది.

English summary

The whole atmosphere in Rajahmundry is tension.. tension.Reason.. What is going to happen with the entry of Amaravati Farmers Padayatra?