అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర పున:ప్రారంభం

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

'అసెంబ్లీ టు అరసవెల్లి' పేరుతో 60 రోజులపాటు 600 కిలోమీటర్ల మేర చేపట్టిన అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర తిరిగి ప్రారంభం కాబోతోంది. అమరావతినే ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంతంలోని 29 గ్రామాలకు చెందిన రైతులు ఉద్యమం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా మొదటి విడతగా 'న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం' పేరుతో పాదయాత్ర చేశారు.

English summary

Amaravati Farmers' Padayatra, which was undertaken for 60 days for 600 kilometers under the name of 'Assembly to Arasavelli', is going to start again.