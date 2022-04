మూడు ఉగాదుల నుండి చంద్రబాబుకు ఉగాదిపచ్చడిలో చేదు మాత్రమే తగులుతుంది: అంబటి రాంబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఏపీలో విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచడం పై తెలుగుదేశం పార్టీ, బిజెపి, జనసేన తో పాటు వామపక్ష పార్టీలు కూడా తీవ్రస్థాయిలో జగన్ సర్కార్ పై ధ్వజమెత్తుతున్నాయి. విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచడం నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నాయి. వెంటనే జగన్ తాను తీసుకున్న విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో అధికార వైసీపీ నేతలు ప్రతిపక్ష నాయకులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు. తాజాగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

Ambati Rambabu said that from the last three Ugadis, Chandrababu was only tasteing bitter in Ugadipachchadi. Pawan Kalyan and Chandrababu questioned why the Center did not open its mouth on petrol, diesel and gas prices.