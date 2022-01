ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఏడుపు నామ సంవత్సరం 2021; వారి కడుపుమంట అందుకే: అంబటి రాంబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు ప్రతిపక్ష పార్టీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 2021 సంవత్సరం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఏ విధంగా ఉందో అంబటి రాంబాబు వెల్లడించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలను తూర్పారబట్టారు. రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై అంబటి రాంబాబు విమర్శల వర్షం కురిపించారు.

English summary

YSR Congress MLA Ambati Rambabu was furious with the opposition parties. Ambati Rambabu reveals what the year 2021 will look like for the opposition parties and ysr congress party.