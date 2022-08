వైఎస్సార్ బిడ్డ అనిపించుకున్నారు: నారా లోకేష్ కంటే బెటర్..: ఆ ఫేస్ కట్ అలాంటిది

Andhra Pradesh

అమరావతి: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిన కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా-జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భేటీ పట్ల లోక్‌సభ మాజీ సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ స్పందించారు. ఎలాంటి కారణాలు లేనిదే అమిత్ షా ఏ పనీ చేయబోడని, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను కలవడాన్ని తాను రాజకీయ కోణంలోనే చూస్తోన్నానని వ్యాఖ్యానించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్టీఆర్‌ను వాడుకోవడానికే అధిక అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

English summary

Former MP Undavalli Arun Kumar said that over the Amit Shah’s meeting with Jr NTR, there could indeed be political intentions.