ఆనందయ్య మందు: TDPకి షాక్ -సోమిరెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు -వైసీపీ నకిలీ వ్యాపారమన్న అచ్చెన్నాయుడు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనాకు ఉపశమనంగా భావిస్తోన్న కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య మందుపై రాజకీయాలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ఆన్ లైన్ లో ఆనందయ్య మందు పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదంలో టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డిపై నెల్లూరు జిల్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఆనందయ్య, వైసీపీ నేతల వెర్షన్ ఒకలా, టీడీపీ నేతల వాదన మరోలా ఉంది. వివరాలివి..

A case has been registered against TDP senior leader and former minister Somireddy Chandramohan Reddy. Krishnapatnam port police have registered a case against him following a complaint lodged by Sesritha Technology MD Nanda Kumar. Somireddy has been charged with cheating, forgery and theft. A case has been registered against him under the IT Act. Somireddy on Saturday leveled several allegations against Sesritha Company, Sarvepalli MLA Kakani Govardhan Reddy. He accused Kakani of conspiring to trade Anandaiah medicine. It was revealed that the website for sale of the drug was created by a well-known company based in Nellore. Police have registered a case against Somireddy following a complaint lodged by Sesritha MD in this regard.