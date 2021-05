ఆనందయ్య మందుపై రేపే ఫైనల్ రిపోర్ట్-ఏం తేల్చనున్నారు-అంతిమ నిర్ణయం ఎప్పుడంటే...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నంకు చెందిన ఆనందయ్య కరోనా మందుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం(మే 31) అంతిమ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ఆయుష్ కమిషనర్ రాములు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే మందులోని కెమికల్ కాంపోజిషన్స్‌కి సంబంధించిన రిపోర్టులు వస్తున్నాయని... చివరి రిపోర్టు శనివారం(మే 29) వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మందుపై ఢిల్లీలోని సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ సైన్స్‌ (సీసీఆర్ఏఎస్‌) అధ్యయనం కూడా పూర్తయిందని.. ఆ నివేదిక కూడా రేపే వస్తుందని చెప్పారు.

English summary

State AYUSH Commissioner Ramulu said the state government is likely to take a final decision on Monday over Anandayya Covid antidote in Nellore district Krishnapatnam on. Reports are already coming in regarding the chemical compositions in the drug ... The final report is likely to come on Saturday (May 29).