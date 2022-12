ఆ నియోజకవర్గం నుంచి చంద్రబాబుకు ఆహ్వానం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట లాంటిది. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తన సత్తా చాటుతూనే ఉంది. 2014 ఎన్నికల్లో మంచి విజయాలు సాధించినప్పటికీ 2019 ఎన్నికల్లో ఉరవకొండ, హిందూపురం మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. ప్రస్తుతం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ఈ జిల్లాలో ఏదో ఒక నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేయాలంటూ జిల్లాకు చెందిన తెలుగు తమ్ముళ్లు బాబుపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.

English summary

The Telugu brothers of the district are putting pressure on the party leader Chandrababu Naidu to contest from one of the constituencies in this district.