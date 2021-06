YSR Vahanamitra: పొరపాటున కూడా ఆ పని చెయ్యొద్దు: డ్రైవర్లకు వైఎస్ జగన్ కీలక సూచన

Andhra Pradesh

అమరావతి: ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం అమలు చేస్తోన్న వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర పథకం కింద ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిదులను విడుదల చేశారు. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అర్హులుగా గుర్తించిన 2,48,468 మంది లబ్ధిదారులకు 10 వేల రూపాయల చొప్పున నగదును ఆయన బదిలీ చేశారు. దీనికోసం 248.47 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో లబ్దిదారుల బ్యాంక్ అకౌంట్లకు నేరుగా ఆయన నగదును బదిలీ చేశారు.

English summary

Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy on Tuesday disbursed the financial aid to the auto and cab drivers for the third year in a row under YSR Vahanamitra said that he had implemented.