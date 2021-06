మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాపై మరో కేసు .. ఆ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని కేసు నమోదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావుపై వరుస కేసులు నమోదవుతున్నాయి. తాజాగా ఆయనపై కృష్ణా జిల్లా మైలవరం పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది . ఈ నెల 16వ తేదీన టిడిపి పిలుపుమేరకు మైలవరంలో టిడిపి కార్యకర్తలు ఆందోళనలు నిర్వహించారు. కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలని, ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ అందక మరణించిన కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలని, అలాగే తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన నిర్వహించారు.

విశాఖ శకుని అక్రమాలపై పోరాడతా : విజయసాయిరెడ్డి పై బుద్దా ఫైర్

English summary

Another case was registered against Devineni Uma at Krishna district Mylavaram police station. On the 16th of this month, TDP activists staged protest in Mylavaram. They are not followed covid rules , so ,case has been registered.