వైసీపీ ఎంపీగా ఆదానీ సతీమణి..!! రాజ్యసభకు రేసులో వీరే - జగన్ టీంలో పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ఎంపీలుగా పారిశ్రామిక దిగ్గజాల సన్నిహితులు..కుటుంబ సభ్యులు. వారు వైసీపీనే ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారు. సీఎం జగన్ వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వెనుక కారణాలు ఏంటి. ఇప్పుడు ఏపీ నుంచి నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. వీటికి సంబంధించి కసరత్తు కొనసాగుతోంది. నాలుగు స్థానాలు వైసీపీకే దక్కనున్నాయి. అందులో ఒక స్థానం ప్రస్తుతం వైసీపీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విజయ సాయిరెడ్డికి తిరిగి రెన్యువల్ ఖాయమైంది. ఇక, సీఎం జగన్ కు న్యాయవాదిగా ఉన్న నిరంజన్ రెడ్డి పేరు సైతం ఓకే అవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

seems that another industrial giant from the YCP is electing to the Rajya Sabha. The four candidates were finalized by CM Jagan.