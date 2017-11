Andhra Pradesh

Srinivas G

Giddi Eswari Dealing With TDP : Video Evidence Out | Oneindia Telugu

English summary

Another YSR Congress Party leader Gurunath Reddy to join Telugu Desam soon. MLA Prabhaka Reddy on Wednesday met AP CM and TDP president Nara Chandrababu Naidu.వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మరో షాక్ తగలనుంది. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత గుర్నాథ్ రెడ్డి రేపో మాపో టీడీపీలో చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.