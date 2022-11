మోడీయే కాదు.. అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పినా వీరు మారరు??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీయే కాదు.. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ చెప్పినా వారు మారరు. అంతే.. వారి విధానాలు వారివే.. వారి ప్రయోజనాలు వారివే.. వారి లక్ష్యాలు వారివే.. ఏవీ కూడా పార్టీవి మాత్రం ఉండవు. వారంతా ఎవరోకాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతాపార్టీకి చెందిన రాష్ట్ర నేతలు. విశాఖపట్నం పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్ర నేతలతో సమావేశమై పార్టీ కార్యకలాపాల గురించి ఆరా తీశారు. అయితే ప్రధానమంత్రి సంతృప్తిచెందే రీతిలో వారి పనులుకానీ, వారి మాటలుకానీ లేకపోవడంతో మోడీ క్లాస్ తీసుకున్నారు.

English summary

Not only Prime Minister Narendra Modi.. They will not change even if US President Joe Biden says so.That's it.. Their policies are theirs.. Their interests are theirs.. Their goals are theirs.. There is no party.