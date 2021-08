జగన్ సర్కారుకు అప్పు ఇచ్చింది వీళ్లే -లిస్టు బయటపెట్టిన కేంద్రం -రూ.56వేల కోట్లు -సీఎంకు జైలు ఖాయమంటూ

Andhra Pradesh

'అప్పుల ఊబిలో ఆంధ్రప్రదేశ్' అంటూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ వ్యతిరేకులు చాలా రోజులుగా చేస్తోన్న విమర్శలకు మరింత బలం చూకూరేలా ఆ విషయాన్ని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు పదే పదే నిర్ధారిస్తూ వస్తున్నది. ఏపీకి తలకు మించిన భారంగా మారిన అప్పుల వ్యవహారంపై అటు బీజేపీ, ఇటు టీడీపీ నేతలు అడుగుతోన్న ప్రశ్నలకు కేంద్రం వివరణాత్మక సమాధానాలిస్తున్నది. అప్పులు చేయడంలో ఆంధ్రా అగ్రభాగాన ఉందని ఇదివరకే తేల్చి చెప్పిన కేంద్రం.. తాజాగా అసలు జగన్ సర్కారుకు రుణాలు.. అదీ బడ్జెటేతర అప్పులు ఇస్తున్నది ఎవరో జాబితాను విడుదల చేసింది. వివరాలివి..

amid row over borrowings of andhra pradesh, the union government on tuesday released the details of banks who gave loans to jagan govt. in written reply to tdp mp kanakamedala ravindra kumar, centre told that jagan govt took over Rs 56,000 crore off budget loans (which are not mentioned in the State Annual Budget) since April 2019 till date.