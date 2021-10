జగన్ లెక్కలు -కొత్త మంత్రులు : ఈ జాబితా నుంచే..!! ఎస్సీ ఛైర్మన్ -బీసీ స్పీకర్-ఫైనాన్స్ వారికే..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో కేబినెట్ ప్రక్షాళన దిశగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సీనియర్ మంత్రులకు పార్టీ బాధ్యతల అప్పగింత ద్వారా..అటు పార్టీ - ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా సమూల మార్పులకు సిద్దం అవుతున్నారు. అందులో భాగంగా ముందుగా శాసన మండలిలో భర్తీ చేయాల్సిన 14 సీట్ల పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఆ తరువాతనే కేబినెట్ విస్తరణ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. తొలి కేబినెట్ కూర్పు సమయంలో జగన్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. సామాజిక-ప్రాంతీయ సమీకరణాలు పక్కాగా అమలు చేసారు. ఊహించని విధంగా అయిదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలను నియమించారు.

Amid the cabinet expansion news, AP CM Jagan had taken the social equations says reports.In this back drop there would be SC Chairman for council,Speaker and Finance portfolio would go to BC community