ఏపీ కేబినెట్ విస్తరణలో ఎంపీలు : అమరావతికి పిలుపు : కొత్త మంత్రుల కూర్పులో నయా ఈక్వేషన్స్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ కేబినెట్ విస్తరణ ఇప్పుడు అధికార పార్టీలో ఉత్కంఠక కారణమవుతోంది. కేబినెట్ ప్రక్షాళన ఖాయమనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. తాజాగా సీఎం జగన్ బంధువు.. సీనియర్ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి తనతో సీఎం కేబినెట్ లో వంద శాతం మార్పులు ఉంటాయని చెప్పారంటూ వెల్లడించటంతో మరింత హీట్ పెరిగింది. ప్రస్తుతం కేబినెట్ లో ఉన్న వారిని మొత్తాన్ని తప్పించి కొత్త వారికి అందునా సీనియర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సీఎం భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

Amid the news that AP Cabinet expansion will soon take place, CM Jagan had called all the MPs to Amaravati to give their suggestions for the new cabinet.